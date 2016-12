Subito gratis il farmaco anti-epatite C

19:03 - L'Agenzia italiana del farmaco ha annunciato che sarà fornito, nei casi più urgenti, da subito e gratuitamente il nuovo farmaco contro l'epatite C, il Sofosbuvir. Il medicinale permette l'eliminazione del virus nel 90-100% dei casi, ai pazienti affetti dalla patologia.

Per i casi più gravi - In occasione della riunione straordinaria del Comitato prezzi e rimborso di Aifa del 9 giugno, spiega l'Agenzia in una nota, che in attesa di un accordo "Aifa e Gilead hanno previsto una soluzione per fornire da subito il farmaco ai pazienti affetti da epatite C nei casi più urgenti, ovvero pazienti con recidiva severa di epatite dopo trapianto di fegato (epatite fibrosante colestatica o epatite cronica con grado di fibrosi) oppure pazienti con cirrosi scompensata in lista per trapianto epatico". Il farmaco verrà fornito gratuitamente ai pazienti dalla stessa azienda nell'ambito di un uso compassionevole.



Negli Stati Uniti, dove il medicinale è stato approvato il 6 dicembre 2013, la cura costa 84mila dollari per 12 settimane di trattamento quando utilizzato per il genotipo 1 e 2, e di 168mila dollari per 24 settimane quando utilizzato per il genotipo 3.