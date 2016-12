15:10 - Basta premere il polpastrello su un'icona dello smartphone per chiamare il 112 e inviare la propria posizione. Questo il servizio offerto dall'app lanciata dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia. Il software Where are u è disponibile per i diversi sistemi operativi e si può scaricare gratuitamente.

Localizzazione istantanea - Uno strumento utile nel caso in cui chi chiamante non sa o non è in grado di fornire dati precisi sulla sua posizione e ha bisogno d'aiuto. Questa possibilità è fondamentale per tutti i tipi di soccorso in emergenza, sia per l’ambito sanitario (118) che per quello della pubblica sicurezza (112 e 113) e per i vigili del fuoco (115). Il servizio è a disposizione per le province di Milano, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, per Sondrio solo per il 118.