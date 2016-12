I formaggi grassi sono uno scudo contro il diabete di tipo 2

11:39 - Evitati come la peste da chi è in lotta con la bilancia, latticini e formaggi grassi sono degli alleati importanti contro il diabete di tipo 2. Chi li consuma abitualmente ha un rischio di sviluppare la patologia ridotto del 23% rispetto a chi non li mangia. Lo studio è stato condotto dalla Lund University Diabetes Center di Malmö, in Svezia, ed è stato presentato a Vienna in occasione del meeting annuale dell'Associazione europea per lo studio del diabete.

Il campione - I grassi alimentari, spiegano gli scienziati, possono influenzare il metabolismo del glucosio e la sensibilità all'insulina e svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo del diabete di tipo 2. Già diversi studi epidemiologici avevano suggerito che un elevato apporto di latticini potesse avere un effetto protettivo. Il nuovo lavoro ha analizzato i dati di quasi 27mila persone persone, di cui il 60% donne, di età compresa fra 45 e 74 anni.



Gli autori hanno esaminato le principali fonti di grassi alimentari e le hanno classificate in base al contenuto e alla loro associazione con il rischio di diabete. Sono state registrate le abitudini a tavola, l'assunzione di energia totale, l'indice di massa corporea, l'attività fisica, il consumo di sigarette e alcol, i livelli di istruzione del campione lungo un periodo di quattordici anni. Sono stati identificati 2.860 casi di diabete di tipo 2.



Grassi del latte benefici - Per quanto riguarda i latticini, gli scienziati hanno visto, per esempio, che aumentare l'assunzione di panna si associa a una riduzione del 15% del rischio di sviluppare diabete di tipo 2. Mentre il consumo di latte fermentato ad alto contenuto di grassi, si trova per esempio nello yogurt intero, riduce il rischio anche del 20%. Di contro, non è stata trovata alcuna associazione tra l'assunzione di latticini a basso contenuto di grassi e il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.



Carne da evitare - Gli scienziati puntano invece il dito contro la carne e i suoi derivati: dallo studio emerge che un elevato consumo è associato, indipendentemente dal contenuto di grassi, a un aumento del rischio. Ma questo incremento risulta a sorpresa più significativo per le carni a basso contenuto di grasso (+24%) rispetto a quelle più "grasse" (+9%).



Ruolo di prevenzione - Ulrika Ericson, autore principale dello studio, conclude: "Questi risultati insieme al fatto che il rischio di ammalarsi di diabete diminuisce con un elevato consumo di latticini “grassi” nella dieta, ma non con quelli a basso contenuto, sembrano suggerire che i grassi specifici dei prodotti lattiero-caseari, a differenza dei grassi animali in generale, possano avere un ruolo nella prevenzione del diabete di tipo 2".