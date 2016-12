Parix, esplosione di musica e talento

11:40 - "Musicismo" è l'album di debutto di Parix. Un tripudio di suoni e sorprese. Un album polistrumentale. Ma è lo stesso musicista e cantante a presentarsi a Tgcom24: "In poche parole prendi un pianista, un rapper, un chitarrista, un cantante, un sensibile, un insenibile, un buono, un cattivo, un educato, un maleducato e mettili nello shaker. Scuoti e quando lo apri guarda dentro, vedrai Parix".

Come mai hai intitolato il disco "Musicismo"?

Ho chiamato il disco Musicismo come per dare un nome ad una nuova corrente letteraria, una nuova era della musica in cui non è più possibile stabilire un genere preciso, definire un artista con due parole, per via dell'evoluzione del mondo , degli uomini e di conseguenza della musica. Un artista della mia età, ad oggi, è stato sottoposto a talmente tanti imput e generi che difficilmente riuscirà ad utilizzarne solo uno.



Da dove nasce l'ispirazione della particolare copertina del disco?

Nasce ovviamente dal mio "polistrumentismo" (probabilmente il titolo del mio prossimo album): ovvero, dalla voglia di fare capire subito tramite la copertina quale sia il mio approccio alla musica e agli strumenti. Sin da quando ero piccolo ho scoperto l’amore e la passione per gli strumenti e ho dedicato tutto il tempo che avevo imparando a suonarli un po’ tutti, potendomi così permettere di registrare il mio disco da solo.



Quando è nata la canzone "Il mostro" e da cosa è venuta l'ispirazione?

Dal mio sentirmi a volte "costretto" a fare musica come un bisogno fisico di scrivere e sfogarmi, anche quando magari sono fisicamente stanco ma "il mostro" per non chiamarlo "il mio ego" mi costringe a liberarmi dei miei pesi mettendoli in musica per sentirmi più leggero.



Quali sono state le influenze musicali maggiori che in qualche modo si sono riversate anche su questo disco?

Il disco è un misto tra la musica del momento ovvero il rap e tutti i suoi derivati e la musica classica melodica evergreen, l'ho studiato con la grande presunzione che a prescindere dalle mode tra 10 anni possa ancora essere un bel disco perchè ricco di contenuti e di melodie, è una sfida che sarebbe bello vincere, tanto quanto dificile.



Come mai personaggi come Fabri Fibra, Ensi e Fritz Da Cat si sono mobilitati su Twitter per te?

Perchè appena hanno sentito la mia musica probabilmente l'hanno apprezzata in particolar modo, dopodichè siamo venuti personalmente a conoscenza dimostrandoci un grande rispetto artistico reciproco e iniziando varie collaborazioni tra cui i pezzi sul disco di Fritz, parti del tour con Fritz Noyz Narcos ed Ensi e altre collaborazioni che ancora non è il momento di svelare.



Ti piacerebbe andare a Sanremo? Hai un brano pronto?

Beh sicuramente Sanremo non è il mio habitat naturale o un posto in cui io mi possa sentire particolarmente a mio agio visto il mio background musicale più street, però sarei ipocrita se dicessi che non ci andrei volentieri. Sì! ho un brano nel cassetto, per me sarebbe un modo per fare arrivare la mia musica a molte persone e nel caso potessi coglierei questa possibilità al volo.