Stefano, da avvocato all'immobiliare con le locazioni a breve termine

13:49 - Saremo pure ingenui, ma una delle poche cose che non si possono negare sono i sogni. Così abbiamo pensato di andare alla ricerca di tutti quegli italiani che non si sono arresi alla crisi, ma hanno saputo rialzarsi e reinventarsi con successo. E ce ne sono. In molti hanno deciso di arrangiarsi trasformando i propri sogni in fonte di reddito. Di necessità virtù, appunto: è il titolo della rubrica di Tgcom24 che parla di chi, nonostante la difficile situazione economica, si è rimboccato le maniche. Se anche tu hai sfidato la crisi e ne sei uscito vincente: scrivi e racconta la tua esperienza.



Oggi raccontiamo la storia di Stefano Bettanin, avvocato 33enne, con tanto di esperienze lavorative a Londra e negli Stati Uniti, che da un giorno all’altro si è trovato senza un lavoro. Dopo essersi trasferito a Milano con il sogno di entrare nel mondo degli affari e della finanza, e un periodo brillante in un prestigioso studio legale , il buio. “E’ arrivato il credit crunch – spiega a Tgcom24 - e lo scenario è completamente cambiato. Improvvisamente l’Italia era diventata la periferia di un Impero che si stava sgretolando pezzo per pezzo”. Siamo nel 2012, in piena crisi economica.



Dopo aver rifiutato un’offerta di lavoro per non “tradire” lo studio nel quale lavorava, gli viene dato il ben servito. E’ il suo capo a scaricarlo, il giorno del suo compleanno, lasciandogli tre mesi di tempo per trovarsi altro. Così, per ammortizzare il colpo, decide di affittare la stanza degli ospiti del suo appartamento a Milano. Dopo qualche giorno la prima prenotazione, seguita da un'altra, un’altra ancora, e così via. Le entrate arrivano, e Stefano inizia a interessarsi in maniera più costruttiva agli affitti a breve termine. Poi la svolta: nasce Rentopolis.it, una piattaforma internet che offre un vero servizio "chiavi in mano" per i proprietari di case che sono interessati alla locazione a breve termine, dando gli strumenti per regolarizzare legalmente, fiscalmente e burocraticamente questa attività.



Da avvocato a consulente immobiliare "alternativo"…come ci si reinventa?

“Da un giorno all’altro mi sono trovato a dover rimettere in discussione tutti i progetti e le scelte che avevo fatto, a ripensare se veramente ero fatto per questo mestiere, se valeva la pena rimanere a Milano e soprattutto che cosa avrei potuto fare in alternativa”.



Così l’idea…che cos’è Rentopolis?

“E' una piattaforma che è in grado di offrire un vero servizio "chiavi in mano" per i proprietari di case a Milano che sono interessati alla locazione a breve termine: abbiamo sviluppato una macchina organizzativa che permettesse di gestire i vari appartamenti per soggiorni di breve periodo. In pratica, attraverso un’interazione con siti-vetrina in cui vengono pubblicizzati i vari appartamenti o stanze, permette di avere un calendario virtuale unico in cui visualizzare tutte le prenotazioni, gestire l'arrivo degli ospiti con la firma dei contratti di locazione (in via digitale da tablet o smartphone attraverso un pennino), inviare i relativi dati alla questura, calcolare le imposte da pagare con compilazione automatica del modello F24, e latri servizi. Fra l’altro offriamo la pubblicazione degli annunci su portali specializzati e in varie lingue, lo shooting fotografico, il check-in e il welcoming degli ospiti, le pulizie degli appartamenti, la gestione di tutte le pratiche "burocratiche" anche attraverso convenzioni con tecnici specializzati e aziende.”



Lavori da solo o hai dei soci?

“Siamo in tre: io mi occupo degli aspetti legali, poi c’è Angelo che è il commercialista e Lorenzo, da sempre “esperto” di fondi di investimento. Tre amici che hanno investito in questo progetto mesi di duro lavoro".



Come guadagnate?

"Il sistema di guadagno di Rentopolis è molto semplice: prendiamo una percentuale variabile su quanto effettivamente incassano i nostri clienti dalla loro, il tutto in base al raggiungimento di certe soglie. In altre parole, più guadagnano i nostri clienti, più guadagnamo noi".



Avete dovuto investire soldi per partire? Quanti?

"L’investimento iniziale da un punto di vista di capitale è stato abbastanza ridotto, abbiamo investito i risparmi che avevamo messo da parte per realizzare la piattaforma, ma l’investimento di lavoro e tempo è stato davvero notevole. Forse è questo il nostro valore aggiunto: il fatto di aver fatto confluire in un sistema intuitivo e semplice da utilizzare un lavoro immenso frutto di mesi di duro impegno da parte di professionisti del proprio settore".



In molti scelgono di lavorare online per ottimizzare le spese…

"Anche noi. Data la peculiarità del servizio, lavoriamo solo online e non abbiamo bisogno di una sede fissa. Tutto può essere fatto dal web, ad eccezioni ovviamente dei servizi così detti off-line che vengono però svolti presso i relativi appartamenti. Anche da questo punto di vista siamo riusciti ad abbattere I costi che una sede fissa avrebbe comportato".



E’ un progetto che nasce a Milano, avete intenzione di espandervi?

"Siamo partiti da Milano sia perché la normativa è legata alle regioni e nello specifico ai comuni (varia infatti da comune a comune) e pertanto abbiamo preferito partire con una città che conosciamo bene e in cui viviamo, sia perché ci sono aspettative di flussi crescenti di visitatori attesi per via dell’Expo ormai alle porte. Visitatori che sicuramente avranno difficoltà a trovare alloggio presso le strutture ricettive di Milano, vista la scarsità delle stesse. Una volta entrata a regime l'attività qui, secome sembra dovesse avere successo, abbiamo in programma di replicare la stessa formula nelle altre principali città Italiane come Roma, Venezia e Firenze, in modo da proporci come soluzione alternativa rispetto alla locazione tradizionale".



E’ un’attività molto giovane…puoi fare un primo bilancio?

"Per ora ci sta dando un sacco di soddisfazioni sia a noi che ai proprietari, confermando ogni giorno di più del potenziale di questa attività e del fatto che il nostro Paese, che ha sempre avuto una vocazione naturale per l’ospitalità e in generale per il turismo, sia proprio la sede perfetta per gestire un’attività di questo tipo".



Un consiglio a chi vuole reinventarsi perché senza lavoro...

"Stiamo ancora imparando da questa nuova avventura tutta in divenire. Ma possiamo sicuramente testimoniare quanto sperimentato sulla nostra pelle, e cioè che occorre essere perseveranti se si vuole raggiungere qualunque obiettivo, cercare di superare le mille difficoltà in modo costruttivo, senza mai farsi intimorire o abbattere dalle avversità. E’ una continua sfida: serve e impegno e costanza".