EXPO 2015, la grande occasione per rilanciare l'occupazione italiana

15:35 - Il countdown verso Expo 2015 è ormai partito. Si attendono oltre 15mila persone impiegate sul sito espositivo durante i sei mesi dell'evento, per la costruzione e l'allestimento dei padiglioni e per la gestione dell'evento stesso. Circa 4mila i posti di lavoro che saranno attivati direttamente dai partecipanti. 9-10mila invece i lavoratori impiegati nella gestione dell'evento. In questo scenario, dare certezza del diritto del lavoro soprattutto agli investitori stranieri, con un quadro di norme condivise e flessibili, appare perciò fondamentale.

Ed è questo l'obiettivo che la società che organizza l'Esposizione Universale si è posta, chiudendo con i sindacati due accordi destinati ai partecipanti all'evento e ai loro appaltatori. I testi, che vanno a integrare e completare l'Avviso Comune sul Lavoro sottoscritto a maggio, sono stati illustrati lo scorso 25 luglio nella sede Expo di via Rovello, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti e dal Commissario Unico per Expo Milano 2015 Giuseppe Sala. All'incontro erano presenti anche il Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il vicesindaco di Milano Ada Lucia De Cesaris e Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia e Iberia, Official HR Premium Partner dell'evento.



Sono inoltre intervenuti il segretario generale di CGIL Milano Graziano Gorla, il segretario generale di CISL Milano Metropoli Danilo Galvagni, il segretario generale UIL Milano e Lombardia Danilo Margaritella.



Con l'arrivo dei Paesi, le delegazioni dovranno poter trovare condizioni favorevoli per gli investimenti che si apprestano a fare. La loro partecipazione implica coinvolgimento di differenti settori industriali, e le richieste occupazionali che arriveranno, potranno essere un importante volano per il rilancio dell'intero sistema. Fondamentale sarà quindi gestire la piena trasparenza dei processi e adottare una serie di riforme per rendere il mercato del lavoro meno rigido.



"L'esposizione universale si presenta come occasione unica di rilancio per l'Italia, soprattutto in un momento in cui il Paese soffre ancora di una situazione occupazionale che vede oltre il 42% dei giovani senza lavoro, e che vede i consumi al palo" - ha dichiarato l'Ad di ManpowerGroup. "Expo non solo può e deve essere occasione di rilancio sul fronte del turismo, e del commercio, ma anche del lavoro. ManpoweerGroup si sta impegnando e continuerà a farlo nei prossimi mesi per accompagnare il Paese Italia e i Paesi partecipanti nella gestione dei contratti di lavoro: fornendo supporto e assistenza prima, durante e dopo l'evento" ha aggiunto Scabbio.



Flessibilità e produttività saranno quindi le parole chiave per Expo 2015. Tutto ciò senza dimenticare le persone. L'esperienza che Expo vuole garantire passerà infatti attraverso la scelta e la formazione delle persone che saranno importanti per riuscire a trasmettere i valori e la cultura del padiglione di riferimento.



Le competenze e le persone che le sviluppano e le condividono, rappresenteranno infatti il vero valore aggiunto per la buona riuscita di un evento straordinario come EXPO.