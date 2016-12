10:42 - Il 12 giugno in Brasile è stata una giornata doppiamente importante. Mentre adrenalina e confusione regnavano dentro e fuori lo stadio di Sao Paulo dove si è aperta la Coppa del Mondo, tante coppie si scambiavano auguri e sdolcinatezze per tutto il Paese. Nella patria di Neymar e Kakà, infatti, la vigilia di Sant'Antonio è anche la festa degli innamorati e allora quale migliore occasione per fuggire dalla pazza folla se non il 12 giugno?

Nel Nordest brasileiro abbondano i paesaggi simil-caraibici e le pousadas di charme che attirano tanti romanticoni in vena di relax, ma la mia preferenza va per Barra do Cunhaù. Imbattibile quanto a privacy e scenografie stile Paradise (ricordate il famoso film degli anni '80?!), è un villaggio di pescatori nel litorale a sud di Natal dove trascorrere la giornata intera sulla spiaggia tra distese di sabbia infinita (e deserta) e onde di un mare che sembra di panna.



Non a caso una coppia di italiani di buon gusto, nonché buongustai - Laura e Fabrizio -, ha aperto proprio qui Casa na Mata, una pousada ad alto tasso di raffinatezza con solo due camere e un menù di squisitezze che coniuga le migliori ricette italiane al pesce e ai crostacei freschissimi della zona. Tra tanti piaceri e tentazioni potrebbe accadere di dimenticarsi della Copa do Mundo, ma i riferimenti calcistici per i fan più accaniti non mancano nemmeno a Barra do Cunhaù.



Oltre a lanciare un'occhiata curiosa verso quella villa sfarzosa sul lungomare, che gli abitanti locali conoscono come rifugio (quasi) segreto di Cristiano Ronaldo, il 12 giugno si guarda tutti insieme la tv dal baretto dei kitesurfer, conosciuto come Bar da Barra: tetto di paglia, piedi nella sabbia e via, la partita inizia mentre in cielo appare una luna piena che sembra un pallone. Che porterà fortuna alla nazionale brasileira e, a partita stravinta dalla nazionale verdeoro, animerà una festa sulla spiaggia con fiumi di capirinha!



(Foto di Gustavo Dantas de Abreu e Laura Miglietta)