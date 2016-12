Milano, Silvio Berlusconi in visita a Expo: "L'ho voluta io e l'ho strappata alla Turchia"

Ad accogliere Berlusconi al suo arrivo all'Esposizione Universale lo stesso Sgarbi e il commissario Unico di Expo, Giuseppe Sala. Ressa di giornalisti, che gli hanno anche chiesto se vi sia l'eventualità di una sua candidatura a sindaco di Milano. "Non c'è nessuna ipotesi di questo tipo per quanto mi riguarda", ha risposto il leader di Forza Italia.



Sgarbi: "E' una rockstar" - "Berlusconi è una rockstar, Renzi non è niente", ha commentato Vittorio Sgarbi. "Berlusconi all'Expo - ha detto il critico - ha avuto più successo di Renzi, perché Berlusconi più che un politico è una rockstar, Renzi invece non è né un politico, né una rockstar, non è niente". Berlusconi, dopo aver pranzato al ristorante dello spazio dello spumante Ferrari, ha lasciato Expo.