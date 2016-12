18:30 - Durissimo attacco del leader del M5s Beppe Grillo contro il premier e il ministro dell'Interno. "Ma in che Paese vivono Matteo Renzi e Angelino Alfano? In quello delle fate? Hanno una bomba sotto il culo e morti di pioggia sulla coscienza e fanno solo comizi", scrive sul blog in un post dal titolo "Non può piovere per sempre".