Legge elettorale, Renzi: "Disponibile a eliminare i capilista bloccati"

Matteo Renzi si è detto pronto a togliere i capilista bloccati dalla legge elettorale, come chiesto da M5s: "Sono disponibile: non ho alcun problema a metterci la faccia per prendere i voti". Quanto alla data delle prossime elezioni l'ex premier ha negato che ci sia un piano per far cadere il governo dopo le primarie del Pd: "E' una cosa che non è vera. Punto. Il governo in carica sta facendo un grande lavoro".

"Guai a sottovalutare Berlusconi, ha sette vite" - Renzi, nel corso di un'intervista a "Prota a Porta", ha poi parlato del Centrodestra. "Non lo sottovaluto", ha dichiarato. "Guai a sottovalutare quello che vive ad Arcore. Silvio Berlusconi ha sette vite come i gatti. Come gli agnellini, si direbbe oggi".



"Lasciato un bco da 3 miliardi? E' una fake news" - In tema di manovra economica, l'ex premier ha detto: "Qualcuno dice che abbiamo lasciato un buco di 3 miliardi, è una fake news, noi abbiamo lasciato i conti in ordine poi il governo ha accettato una correzione per dare un messaggio all'Ue e se il governo decide così, io sto dalla parte del governo. Ma il buco non c'è".



"Sulle privatizzazioni decidere caso caso" - Sulle privatizzazioni, Renzi ha detto: "Bisogna decidere caso per caso". "Io sono per privatizzare, non sono un bolscevico ma non mi si dica che la privatizzazione delle Ferrovie in Inghilterra abbia funzionato, prima dobbiamo evitare le carrozze bestiame", ha aggiunto.