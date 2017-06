Legge elettorale, ok all'emendamento tagliacollegi

Passa l'emendamento tagliacollegi nella proposta in discussione per la legge elettorale. La commissione Affari costituzionali della Camera ha infatti approvato il testo presentato dal dem Alan Ferrari, che diminuisce il numero dei collegi uninominali con riparto proporzionale da 303 a 225, per superare il nodo dei collegi sopranumerari, per cui un vincitore potrebbe non essere eletto. Il numero delle circoscrizioni passa inoltre da 27 a 28.