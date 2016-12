Lega a Bologna l'8/11 contro Renzi, Salvini: "Manifestazione aperta a tutti"

La Lega ha organizzato per l'8 novembre a Bologna una "giornata di Liberazione nazionale, per dare una spallata al governo". Lo ha annunciato il leader del Carroccio, Matteo Salvini , sottolineando che "sul palco non ci saranno simboli della Lega perché sarà una manifestazione aperta a tutti e in primis a Forza Italia ". Sarà presente anche Fratelli d'Italia. Lo ha affermato la leader FdI Giorgia Meloni.

La Meloni sta inoltre "valutando di promuovere, d'intesa con le altre forze politiche di centrodestra, per la giornata di sabato 7 novembre iniziative dello stesso segno nelle altre principali città del Paese".



La manifestazione avrà luogo al termine della tre giorni di protesta "Blocca Italia" organizzata dalla Lega Norddal 6 all'8 novembre a Bologna. Il leader del Carroccio a conclusione del consiglio federale ha spiegato che sarà una giornata priva di simboli e aperta a tutti i "non sinistri".



E su Radio Padania, Matteo Salvini ha lanciato l'appello a Silvio Berlusconi: "Ho sentito che Forza Italia l'8 novembre, in concomitanza con la nostra manifestazione a Bologna, vuol farne una a Firenze. Sbagliano e sbaglia Berlusconi se ci va. Bologna è aperta a tutti e in primis a Fi. Ma se vogliono vedere chi porta più gente in piazza facciano..".