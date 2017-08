Insulto antisemita contro Fiano, bufera su Corsaro. Renzi: si dimetta

E' un caso politico il post di Massimo Corsaro contro il deputato Pd Emanuele Fiano, autore della pdl all'esame della Camera per introdurre il reato di propaganda del fascismo. "Le parole di Corsaro - ha scritto su Facebook il capogruppo Pd Ettore Rosato - sono indegne: sono certo che lui non si offenderà se lo definisco razzista e fascista. Esprimo la solidarietà del Gruppo al collega Fiano". "Si chiama antisemitismo. Massimo Corsaro è un deputato del gruppo di Fitto. A me - ha fatto eco su Twitter la vicepresidente del gruppo Alessia Morani- fa vomitare. Solo vomitare .apologiadifascismo".



Il commento di Fiano - "Questo commento - ha scritto lo stesso Fiano - è di un deputato della Repubblica italiana. Gruppo Fitto. Si io sono circonciso ed ebreo. Orgogliosamente. Massimo Corsaro invece esprime oggi il peggio dell'antisemitismo di stampo fascista con questo post. Mi dispiace per mio padre e per tutti quelli che per via della circoncisione sono stati torturati, massacrati o uccisi. Mi dispiace che la mia battaglia culturale non sia stata abbastanza forte contro tutti questi. Non mi farete tacere".



Renzi: "Corsaro si vergogni" - "Un deputato di destra, Corsaro - scrive Renzi su Facebook - ha insultato il nostro Lele Fiano facendo riferimento alla circoncisione. Per il fatto di essere ebreo, il papà di Lele è stato per mesi in un campo di sterminio dove il resto della sua famiglia è stata uccisa nelle camere a gas. Chi insulta Lele su questo insulta tutti noi, nessuno escluso. Diciamo forte: vergogna!".



Corsaro su Facebook: "Le zecche si sono date la voce" - A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato nuovamente Massimo Corsaro rispondendo con un altro commento polemico al post su Fiano: "Uh che bellezza, le zecche si sono improvvisamente date la voce...".