A Capri Angelino Alfano diventa cantante per una notte

L'ex ministro Angelino Alfano si è concesso una vacanza a Capri, con un sabato sera di canti e balli nel locale più famoso dell'isola, l'Anema e Core. Look casual con camicia a righe e golfino sulle spalle, si è mimetizzato tra la folla e si è lasciato travolgere dal sound della band, finché Gianluigi Lembo non gli ha dedicato l'Inno di Mameli, cantata con la mano sul cuore da Alfano. Recordman nella storia della Repubblica, con oltre duemila giorni da ministro, Alfano è oggi consulente per un importante studio legale italiano, inserito in un team di professionisti su Diritto pubblico internazionale e diplomazia economica.