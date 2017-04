Cdm, martedì il governo presenterà anche la Manovra

Il governo presenterà martedì in Cdm tutto il pacchetto delle misure che vanno dal Def al piano nazionale delle riforme, fino alla Manovra di correzione dei conti richiesta dall'Ue. Nel testo anche "misure a favore di interventi nei territori colpiti dal sisma, riforme sulla finanza degli enti locali e misure di carattere espansivo per la crescita", ha detto il direttore generale del Mef, Fabrizia Lapecorella.

La manovrina di correzione dei conti richiesta dall'Ue per 3,4 miliardi, contiene anche 3 miliardi in 3 anni per il terremoto.



"Insieme al Def verrà approvato anche un articolato provvedimento che non solo conterrà la manovra di aggiustamento del deficit dello 0,2%, ma sarà integrato con misure a favore di interventi nei territori colpiti dal sisma, con misure che riguarderanno la finanza degli enti locali e misure di carattere espansivo per la crescita", ha aggiunto il direttore generale del Mef, Fabrizia Lapecorella, al convegno: "Scambi di informazioni fiscali e Voluntary Disclosure 2.0", sottolineando che "di colpo si è materializzato questo mostro di provvedimento".