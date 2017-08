De Luca: ci sono elementi per rilancio di Napoli - "Ci sono gli elementi per un rilancio di Napoli, Bagnoli, dell'intera regione. Entriamo nella fase operativa", ha spiegato De Luca. "Esprimo il mio ringraziamento per il governo - ha affermato il governatore campano - per la disponibilità dimostrata in questi anni, in particolare la disponibilità finanziaria senza la quale avremmo potuto fare il lavoro preparatorio". "La grande trasformazione - ha aggiunto - potrà andare avanti in maniera rapida senza ulteriori ostacoli". "La Regione - ha concluso De Luca - condivide gli obiettivi sostanziali e funzionali alla rigenerazione, riduzione di volumetrie private, il ripristino della linea di costa".



Porto turistico da 700 posti, piscine, campus e circolo velico - Previsti un porto turistico con 700 posti barca, uno stadio della vela per regate, alberghi, un polo per l'eccellenza artigianale e del food, un campus universitario, piscine e una terrazza sul golfo per rilanciare un turismo non solo estivo. E ancora, un campus universitario e il rifacimento dell'area sportiva. Così nell'aprile del 2016 Matteo Renzi, all'epoca premier, descriveva il progetto di rilancio dell'area.



Sindaco: bonifica al via inizio 2018 - "Nei primi mesi del 2018 si può ragionare con l'inizio effettivo della bonifica e non solo con la messa in sicurezza come avvenuto fino a ora". Questi i tempi indicati dal sindaco di Napoli. Entro la fine del 2017 si procederà con la gara per affidare la bonifica. "L'intesa - ha sottolineato de Magistris - rappresenta una cornice che indica paletti, idee, limiti invalicabili. Ora le istituzioni la devono riempire nel rispetto dell'accordo istituzionale. I prossimi mesi saranno determinanti per la sua attuazione".



Gentiloni: impegno mantenuto dai nostri governi - "Firmato l'accordo con Comune e Regione sul futuro di Bagnoli. Un bel risultato per Napoli, un impegno mantenuto dai nostri Governi". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.