15:27 - "Non ci interessano i governicchi ma lavorare per il Paese". Parola di Guglielmo Epifani, che continua: "Noi consideriamo fondamentale approvare la legge di stabilità e cambiare la legge elettorale. Se ce la facciamo a fare un governo di servizio bene, se no ritorna la parola ai cittadini e al voto. Il Pd è pronto a tutto. In questa fase delicatissima per il Paese assicuro che qualsiasi decisione la prenderemo tutti insieme. Sì, anche con Renzi".