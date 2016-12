Imu: ecco chi paga e chi no

foto Ansa Correlati Imu e CIg, ok del Cdm

Imu, chi paga e chi no 10:10 - Dal Consiglio dei Ministri arrivano importanti novità sul fronte Imu. Il decreto approvato dall'esecutivo prevede il congelamento dell’Imposta Municipale Unica per determinate categorie edilizie. Si tratta di un intervento di emergenza in attesa di una più articolata riforma del settore della tassazione immobiliare, da ultimare entro il 31 agosto: in caso contrario, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente, che prevede il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Nel 2012 il gettito ammontava a 23,7 miliardi di euro, versati da 25,8 milioni di italiani.

SOSPENSIONE DELL’IMU: LE TIPOLOGIE INTERESSATE PRIMA CASA

Abitazione principale con le relative pertinenze, come garage e cantina; se ci dovessero essere due pertinenze dello stesso tipo (es. due garage), l'esenzione riguarderà solo uno dei due, quello di maggior valore. Il risparmio medio, calcolato sull'acconto versato da 17,8 milioni di cittadini nel 2012, sarà di circa 112 euro a famiglia. C'è inoltre la possibilità che, con la riforma, venga esentato dalla rata di settembre chi nel 2012 ha pagato più di 400 euro d'imposta, ossia l'85% dei contribuenti. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE

Edifici adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, in Italia sono circa 40mila. Le cooperative edilizie sono consorzi finalizzati a edificare e distribuire case ai soci ad un prezzo inferiore a quello di mercato, perché al netto del profitto dell’imprenditore. Il decreto specifica che la deduzione si applica alle cooperative edilizie a proprietà indivisa: in questo caso i soci non ottengono la proprietà dell’immobile, che viene loro assegnato a tempo indeterminato dietro pagamento di un canone di godimento. EDILIZIA POPOLARE

Gli alloggi, circa 800mila, assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità. TERRENI AGRICOLI

Oltre a riguardare gli appezzamenti destinati alla coltivazione e all'allevamento, la sospensione vale anche per i terreni destinati alla produzione di energia se collegata all'attività agricola. Nel 2012 fruttarono allo stato 628 milioni, una fetta marginale delle entrate dovute all'Imu. La riforma potrebbe portare ulteriori sgravi ai 3 milioni di contribuenti del settore agricolo: il ministro delle Politiche agricole, Nunzia De Girolamo, si è detta "molto fiduciosa sull'eliminazione totale dell'Imu agricola". FABBRICATI RURALI

Strutture finalizzate all'attività agricola. Questa categoria riguarda appena 300mila italiani, che nel 2012 pagarono un'imposta media di 217 euro.