M5S, Beppe Grillo: "O noi o le barricate"

Diaria, M5S: "Restituiremo l'eccedenza" 19:19 - "Io spero in una nostra affermazione totale perché, se non ci affermiamo noi, ci saranno le barricate". Lo ha detto il leader del M5S, Beppe Grillo, parlando ad un comizio a Corato, nel Barese. "Noi dei 5 Stelle - ha aggiunto - stiamo contenendo la rabbia. Senza di noi invece esploderà e i partiti si dovranno assumere loro la responsabilità".

"A Brescia ho visto le piazze e le facce delle persone e mi sono spaventato perché ho visto due generazioni che non si capivano: i vecchi a cui sembrava normale Berlusconi e i giovani che protestavano. L'Italia è divisa tra chi non ha più niente e chi galleggia", ha sottolineato Grillo, parlando della manifestazione del Pdl e delle proteste.



"C'erano i vecchi che erano stupiti perché i giovani gridavano per qualcosa che loro non capivano perché per loro - ha aggiunto - è una cosa normale Berlusconi che parla male della magistratura e dice che abolirà l'Imu". "I vecchi hanno vissuto una infanzia e una gioventù - ha concluso - diversa da quella dei giovani".