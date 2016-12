Grillo: "Il prossimo premier? Passera"

foto LaPresse Correlati Le foto dei grillini riuniti in "conclave"

A Montecitorio adunata dei grillini 15:42 - Secondo Beppe Grillo nel futuro prossimo c'è un governissimo con un premier già delineato: "Destra e sinistra erano già alleati prima con Monti - dice in una intervista a "Wired" -. Lo saranno ancora con un altro presidente del Consiglio: Corrado Passera". Il leader del M5S poi cerca di tranquillizzare gli investitori: "Il Movimento porterà un'ondata di legalità e rispetto per la legge che farà bene all'Italia". - Secondonel futuro prossimo c'è uncon un premier già delineato: "Destra e sinistra erano già alleati prima con Monti - dice in una intervista a "Wired" -. Lo saranno ancora con un altro presidente del Consiglio:". Il leader delpoi cerca di tranquillizzare gli investitori: "Il Movimento porterà un'ondata di legalità e rispetto per la legge che farà bene all'Italia".

In precedenza in un'intervista al "New York Times", Grillo aveva definito "inammissibile" assicurare la stabilità di un futuro governo italiano: "E' come se Napoleone facesse un patto con Wellington". Il leader del M5S aveva rimarcato che il suo obiettivo era eliminare un sistema che "ha disintegrato il Paese" e costruire "qualcosa di nuovo", che ripristini in Italia una vera democrazia partecipativa. Secondo Grillo, il M5S "tenta di sviluppare una piattaforma di consenso attraverso la discussione e di stabilire degli obiettivi legislativi entro maggio". Tra le priorità ci sono "il reddito di cittadinanza" da mettere in campo con i fondi provenienti da "tagli a sprechi".