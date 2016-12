Cancellieri: "Gli italiani vadano a votare"

foto LaPresse 12:52 - Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, a poche ore dall'apertura dei seggi si augura "che gli italiani vadano a votare, perché attraverso il voto si esprime la libertà e la democrazia". "Le spese assegnate dallo Stato per lo svolgimento delle elezioni - ha poi spiegato il ministro - sono di 389 milioni di euro". Sull'affluenza alle urne potrebbe pesare anche l'ondata di maltempo che si abbatterà sul Paese tra domenica e lunedì. - Il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri, a poche ore dall'apertura dei seggi si augura "che gli italiani vadano a votare, perché attraverso il voto si esprime la libertà e la democrazia". "Le spese assegnate dallo Stato per lo svolgimento delle elezioni - ha poi spiegato il ministro - sono di 389 milioni di euro". Sull'affluenza alle urne potrebbe pesare anche l'ondata di maltempo che si abbatterà sul Paese tra domenica e lunedì.

"Brogli? Viminale sempre corretto" - "Il Viminale è sempre stato corretto, rifugge da noi ogni idea di broglio, siamo una casa di vetro e mettiamo il massimo impegno affinché tutte le operazioni riguardanti il voto avvengano nella massima trasparenza" ha spiegato il ministro.



"Voto all'estero va rivisto" - Occorre - ha auspicato il ministro - far votare direttamente presso le sedi consolari e consentire il voto a tutti coloro che sono temporaneamente all'estero, come gli studenti Erasmus. Quest'ultima è una ferita ancora aperta".



"Pronti in caso di maltempo" - "E' la prima volta che si vota d'inverno e potrebbero esserci problemi legati al maltempo previsto: abbiamo quindi allertato le prefetture e i vigili del fuoco, in modo da intervenire per consentire a tutti gli elettori di accedere ai seggi" ha detto il ministro dell'Interno presentando l'appuntamento elettorale di domenica e lunedì.