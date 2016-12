Al voto anche il "Movimento Bunga-Bunga"

foto LaPresse 10:52 - Nella prossima tornata elettorale potrebbe essere possibile votare, fra gli altri, anche il "Movimento Bunga-bunga". E' infatti questo l'ultimo soggetto politico, il 119esimo, ad aver depositato il proprio simbolo al Viminale. Sopra la scritta "Movimento Bunga-bunga" si trovano due "omini" con la testa tonda e nera, intenti a prendersi a calci. Tra gli altri simboli "fantasiosi" presentati anche "Stato ladro" e "Dna - Democrazia, natura, amore". - Nella prossima tornata elettorale potrebbe essere possibile votare, fra gli altri, anche il "Movimento Bunga-bunga". E' infatti questo l'ultimo soggetto politico, il 119esimo, ad aver depositato il proprio simbolo al Viminale. Sopra la scritta "Movimento Bunga-bunga" si trovano due "omini" con la testa tonda e nera, intenti a prendersi a calci. Tra gli altri simboli "fantasiosi" presentati anche "Stato ladro" e "Dna - Democrazia, natura, amore".

Madrina e artefice del Dna è l'immancabile Ilona Staller, più nota come Cicciolina, che presta anche la sua foto per il simbolo del movimento. Al numero 89 si trova invece il partito di chi non vuole la chiusura degli ospedali, che si chiama "No alla chiusura degli ospedali", mentre al numero 90 il simbolo giallorosso "Forza Roma".



"Io amo l'Italia" è invece lo slogan contenuto nel simbolo di Magdi Cristiano Allam, all'interno del quale primeggia la bandiera italiana con al centro una croce gialla. Il numero 114 corrisponde al simbolo dei Comunisti italiani mentre al numero 116 è comparso il simbolo "Alba dorata Italia", formazione di estrema destra, ispirata all'ononima greca.



Mancano ancora all'appello i simboli di Pd e Pdl, mentre è atteso per oggi quello della Lega Nord.