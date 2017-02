Alfano: "Io senza quid?A chi l'ha detto ora manca il quorum"

"Non credo di avere avuto il problema del quid. Nel frattempo a chi me l'ha detto è nato il problema del quorum, perché quando abbiamo separato le nostre strade il Pdl aveva il 29% e ora Forza Italia è al 12%". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano rispondendo ad una domanda sulla mancanza di "quid" che gli avrebbe attribuito Berlusconi. Nel frattempo Alfano conferma che non si candiderà governatore in Sicilia.