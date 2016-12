Renzi: "Governare è compito di Letta Nessun rimpasto, non chiedo ministri"

12:12 - "Non dirò mai che voglio posti per ministri o sottosegretari, non farò nessuna lista della spesa". Lo ha detto Matteo Renzi, segretario del Pd, aggiungendo: "Nessuno di noi ha chiesto di prendere il governo. Io dico: è stato preso un impegno di 18 mesi per fare certe cose e Letta ha detto che ci farà sapere cosa intende fare. Il presidente del Consiglio ha oneri e onori, a lui il compito di dire cosa ha funzionato e cosa no".

Il sindaco di Firenze è tornato poi a parlare della legge elettorale, sottolineando, ai microfoni di "Agorà", che "è giusto fare la riforma, come intervenire per rilanciare gli investimenti sul lavoro e su altre riforme. Spero che in Parlamento siano consapevoli che tutto questo serve anche a ridare credibilità alla politica". E soggiunge che, a questo riguardo, il suo foglio excell è sempre pronto.