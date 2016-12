Renzi chiude le consultazioni: sabato presenterà la squadra, lunedì fiducia

21:58 - Ultimo giorno di consultazioni per la formazione del governo Renzi, che sabato scioglierà la riserva e lunedì si presenterà in Parlamento per chiedere la fiducia. Dopo il colloquio con Berlusconi, che ha ribadito l'impegno a un'opposizione responsabile, il segretario del Pd ha ricevuto la delegazione del M5s guidata da Beppe Grillo, incassando un netto rifiuto al confronto in quello che è sembrato più un monologo del comico che un faccia a faccia.

"Dopo un giorno e mezzo molto tosto di incontri, dialoghi e approfondimenti, sono decisamente convinto che ci siano le condizioni per fare un ottimo lavoro", ha detto Matteo Renzi al termine delle consultazioni. Ora il premier incaricato si prende due giorni di tempo per sciogliere gli ultimi nodi sul programma, ma soprattutto sulla squadra, Tesoro in primis, con l'obiettivo di sciogliere la riserva sabato e di avere la fiducia delle Camere da lunedì.



La giornata si chiude in serata con il confronto di due ore con il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Al Colle Renzi si è presentato dopo aver ottenuto la garanzia da Berlusconi che la legge elettorale andrà avanti "senza cambiamenti" secondo i tempi fissati e che, pur restando all'opposizione, su temi come il fisco, il lavoro e la giustizia "se i provvedimenti saranno favorevoli ai cittadini", Forza Italia darà l'ok. Prima di incontrare Napolitano, il segretario del Pd ha visto anche il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Sul tavolo ci sarebbe stato uno dei nodi più difficili da sciogliere, quello del ministro dell'Economia, a anche se da via Nazionale smentisconon sostenendo che nell'incontro "non si è fatto alcun riferimento a nomi per il dicastero".