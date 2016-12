Ultimo giorno di consultazioni per la formazione del governo Renzi, che sabato scioglierà la riserva e lunedì si presenterà in Parlamento per chiedere la fiducia. Dopo il colloquio con il premier incaricato, Berlusconi ha detto che Forza Italia resta all'opposizione ma dà la sua disponibilità a collaborare per le riforme. Monologo di Grillo, che si è recato alle consultazioni dopo il sì della Rete. Il leader M5S al segretario Pd: "Nessuna fiducia in te".

21:21 Terminato l'incontro tra Renzi e Napolitano

E' terminato dopo due ore il colloquio tra il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il premier incaricato Matteo Renzi. Il leader del Pd è rientrato nella sede del partito.

20:11 Renzi-Grillo, 4 sentori M5s critici: occasione perduta

Quattro senatori M5S, in una nota congiunta, criticano Beppe Grillo per l'incontro con Matteo Renzi. Lorenzo Battista, Fabrizio Bocchino, Francesco Campanella, Luis Alberto Orellana esprimono "le proprie perplessità sul modo in cui Beppe Grillo ha affrontato il colloquio col presidente del Consiglio incaricato Matteo Renzi", definendola "una occasione perduta".

19:12 Matteo Renzi sale al Quirinale

Matteo Renzi è salito al Colle per parlare con il Capo dello Stato. Il premier incaricato incontrerà Giorgio Napolitano per fare il punto della situazione al termine delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

16:39 Terminato colloquio Renzi-Visco

Il premier incaricato, Matteo Renzi, ha lasciato la sede di Bankitalia. L'incontro con il governatore Ignazio Visco è durato circa un'ora.

15:14 La consultazione-scontro con Grillo

15:14 Renzi: "Scioglierò la riserva sabato, lunedì la fiducia"

15:07 Grillo: "Chi si aspettava di più ha sbagliato a votarci"

Beppe Grillo rimprovera gli elettori del Movimento 5 Stelle critici nei suoi confronti: "Grazie al M5S l'Italia ha scoperto l'opposizione. Chi si aspettava di più ha sbagliato a votarci. Se volete vi restituisco il voto".

14:50 Bankitalia, Renzi incontra governatore Visco

Il presidente del Consiglio incaricato, Matteo Renzi, incontrerà questo pomeriggio il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. E' quanto si apprende in ambienti di Bankitalia.

14:39 Renzi: "Bene Ncd ma no a vertici di maggioranza"

"Sono allergico ai vertici di maggioranza...poi se vogliono vedersi si vedano". Matteo Renzi risponde così alla richiesta di Angelino Alfano di organizzare un incontro. Il premier incaricato, però, promuove il principale alleato di governo: "Il documento Ncd è molto interessante e credo che dal pacchetto di proposte verrà fuori un lavoro molto buono e positivo".

14:29 Renzi: "Resto segretario Pd, squadra cambierà"

Lo sbarco a Palazzo Chigi di Matteo Renzi non porterà a un avvicendamento ai vertici del Partito Democratico: "E' evidente che la segreteria del Pd rimarrà nei termini del segretario anche se cambierà la squadra. Ora pensiamo al programma di governo e poi penseremo al Pd", ha detto Renzi.

14:26 Renzi: "Maggioranza resta quella di Letta"

Nessun nuovo ingresso e nessuna defezione. La maggioranza che dovrebbe sostenere il primo governo Renzi sarà la stessa di quella che supportato l'esecutivo di Enrico Letta. "La maggioranza di riferimento del nuovo governo è uella che ha sostenuto il governo uscente", ha detto Renzi.

14:24 Renzi: "Totoministri? Noi parliamo di programma"

"So che non mi crederete, non stiamo discutendo di nomi. Noi siamo interessati a darci un metodo per evitare di riaprire le discussioni dopo, una volta chiarito il percorso la strada porterà al raggiungimento degli obiettivi". Lo afferma Matteo Renzi al termine delle consultazioni.

14:21 Renzi: "Stasera al Colle, sabato sciolgo riserva"

"Sabato sciolgo la riserva". Il premier incaricato, Matteo Renzi, annuncia i tempi per la nascita del suo governo. "Stasera vado dal Capo dello Stato per riferirgli sui colloqui e mi prendo la giornata di domani per la redazione di un documento programmatico", ha detto il segretario del Pd. L'iter per la fiducia all'esecutivo potrebbe iniziare lunedì.



14:18 Consultazioni concluse, Renzi soddisfatto

Al termine delle consultazioni, il premier incaricato si mostra ottimista: "Dopo un giorno e mezzo molto tosto di incontri, dialoghi e approfondimenti, sono decisamente convinto che ci sono le condizioni per fare un ottimo lavoro", ha detto Matteo Renzi.

14:12 Renzi: "Elettori 5 Stelle, meritate di più"

Il premier incaricato, Matteo Renzi, affida a Twitter il suo pensiero dopo l'incontro con Beppe Grillo: "Mi dispiace tanto per chi ha votato i 5 stelle, meritate di più, amici, ma vi prometto che cambieremo l'Italia anche per voi".