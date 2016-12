Premio di maggioranza, sbarramento e liste bloccate corte: tutti i punti dell'accordo Renzi-Berlusconi

09:05 - Ecco in sintesi i punti dell'accordo sulle riforme raggiunto dal segretario del Pd Matteo Renzi e il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi:



PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO

La distribuzione dei seggi avverà a livello nazionale in base ad un sistema proporzionale. Lo sbarramento sarù del 5% per i partiti che facciano parte di una coalizione e dell'8% per i partiti che correranno da soli



PREMIO DI MAGGIORANZA

Verrà assicurato un premio di maggioranza per la coalizione che raggiungerà almeno il 35% dei voti. Il premio consisterebbe in un 20% dei seggi. Se nessuna coalizione dovesse raggiungere il 35% i voti verrebbero ripartiti propozionalmente in base ai risultati di ciascuna coalizione e di ciascun partito



LISTE BLOCCATE CORTE

Non ci saranno preferenze da esprimere, restano dunque le liste bloccate ma i nomi a differenza dell'attuale sistema saranno pochi. Le circoscrizioni elettorali saranno su base provicinale



ABOLIZIONE DEL SENATO

Riforma del Titolo V della Costituzione e fine del bicameralismo perfetto. Il Senato non sarà più elettivo ma composto da sindaci, presidenti di Regione e rappresentati delle autonomie locali