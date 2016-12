4 maggio 2014 Pier Carlo Padoan: "A fine anno sorpresa positiva sulla ripresa dell'Italia" Il ministro dell'Economia torna sui dubbi del Senato per le coperture sul bonus da 80 euro: "Non mi sembrano dubbi solidi". All'Ue Padoan andrà a chiedere più elasticità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:44 - "Credo che avremo sorprese positive nella seconda parte dell'anno". Lo afferma il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan riguardo alla ripresa economica. E sulla polemica per le coperture a proposito del bonus di 80 euro Padoan dice. "I dubbi del Senato mi sembrano non molto solidi. Le coperture ci sono". E sui tagli aggiunge: "L'obiettivo del governo è di smettere di fare tagli lineari e fare spending review insieme alla riforma della P.A.".

"A Ue dirò che squilibri Italia saranno sanati" - "Andrò a Bruxelles e dirò che il Paese sta cambiando e quindi che questi squilibri" cioè il "debito gigantesco" e il fatto che "cresciamo poco" verranno "sanati". Questo l'annuncio fatto da Padoan in vista dell'Eurogruppo in programma a Bruxelles. Quanto alla richiesta dell'Italia di far slittare il pareggio di bilancio al 2016 il ministro Padoan è ottimista: "Penso che lo concederanno. Perché la giustificazione è in linea con quello che l'Europa prevede".



Messi meglio della Francia - "Non ci interessa aumentare rapporto deficit Pil, che è previsto essere al 2,6%, ben lontano dai valori francesi, perché stiamo facendo le cose nel rispetto della convergenza degli obiettivi fiscali", spiega Padoan. "E' vero che ci sono gli squilibri eccessivi che hanno a che fare con cose che noi sapevamo da tempo, che si traducono in un debito gigantesco e al fatto che cresciamo poco", riprende il ministro anticipando che "a Bruxelles andrò a dire che il paese sta cambiando e quindi questi squilibri saranno rapidamente eliminati".



"Rendere facile assumere e tenere gli assunti" - "La disoccupazione che vediamo in Europa è conseguenza di due fattori: la grande crisi che è durata cinque-sei anni e ancora non ne siamo totalmente fuori e al fatto che col tempo si sono incrostate barriere che non permettono a tutti di accedere al lavoro. Bisogna fare due cose: far uscire l'economia dalla recessione, aiutandola e, allo stesso tempo, rendere più facile assumere e più interessante per le imprese tenere al lavoro la gente che viene assunta". Questa la ricetta per il lavoro di Pier Carlo Padoan.



"Privatizzazioni, aggrediremo immobili di Stato" - "Molto presto inizieremo ad aggredire il patrimonio immobiliare dello Stato che sarà valorizzato, sarà semplificata la procedura per poter destinare ad altro scopo molti edifici. Su questo so per certo che esiste un enorme interesse degli investitori sia italiani che stranieri". Il ministro dell'Economia parla del tema privatizzazioni e aggiunge: "Enav e Poste sono in avanzata fase di completamento del processo, verranno poi altri casi, per esempio Fincantieri".