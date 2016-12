Minacce agli ex senatori grillini: busta con proiettili a Orellana e Battista

11:59 - Una busta indirizzata "Al Parlamento Piazza Montecitorio, Roma", che ha come destinatari i senatori Lorenzo Battista e Luis Orellana è stata intercettata al centro di smistamento di Roserio, Milano. All'interno del plico, oltre a una lettera, sono stati trovati alcuni proiettili. La notizia è riportata dal quotidiano "Il Giorno". Nella lettera si citano anche Fabrizio Bocchino, Francesco Campanella e Paola De Pin, uscita dal Movimento sei mesi fa.

"Apprendiamo con sconcerto la notizia del rinvenimento di una busta contenente pallottole, indirizzata ai senatori ex M5S, Orellana e Battista. Un'azione esecrabile", affermano i capigruppo M5S di Camera e Senato, Federico D'Incà e Maurizio Santangelo in una nota congiunta.



"Chiunque sia l'artefice di tale gesto, la violenza, l'intimidazione, la minaccia non fanno parte del dna del MoVimento 5 Stelle - aggiungono - che si è sempre ispirato ai principi gandhiani. Per questa ragione condanniamo fortemente quest'azione".



Pressoché unanime e bipartisan la condanna anche dal resto del mondo politico, anche se con qualche distinguo. "Questi sono i frutti velenosi del pensiero di Grillo e Casaleggio. Non avevamo dubbi su cosa si potesse nascondere dietro il pensiero unico. Voglio esprimere tutta la mia solidarietà ai senatori Orellana e Battista. Credo che tutto il Senato sarà in grado di reagire a questa provocazione squadrista", afferma iinfatti il senatore Tito Di Maggio dei Popolari per l'Italia.