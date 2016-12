12 maggio 2014 Matteo Renzi: "Gli 80 euro? Per la prima volta un governo riduce le tasse" Questa misura "non basta, lo so", dice il premier a "Quinta Colonna", ma è la "prima volta che lo Stato toglie ai politici". Poi annuncia: "Nel 2015 operazione Irpef anche per i pensionati" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

23:11 - "Gli 80 euro rappresentano la prima volta nella storia in cui noi andiamo a ridurre le tasse, sono il primo tentativo della storia della Repubblica di ridurre le tasse, è la prima manovra che restituisce qualcosa". Lo dice il premier, Matteo Renzi, in un'intervista a "Quinta Colonna", su Retequattro. "Non basta, lo so". Ma è la "prima volta che lo Stato toglie ai politici". "Grillo dice delle bugie. Lui non vuole gli 80 euro? E' lui che non li vuole".

"L'Italia ha bisogno di posti di lavoro, non di questi che continuano a urlare", afferma il presidente del Consiglio, soffermandosi sul leader del M5S. E' una persona che "va a insultare, a me piace più pensare che c'è spazio per la proposta", aggiunge. "Molte persone che l'hanno votato ora si stanno mangiando le mani perché pensavano che avrebbe eliminato le auto blu gli enti inutili... e invece non solo non lo ha fatto ma impedisce agli altri di farlo, sembra quasi che voglia che tutto vada male".



"Prossimo anno operazione Irpef anche per i pensionati" - "Sugli 80 euro faremo la stessa cosa per i pensionati, ma dal prossimo anno prima non ce la si fa", sottolinea Renzi a Quinta Colonna.