7 maggio 2014 Jobs Act, il governo ottiene la fiducia

Senato, la protesta del M5S: "Schiavi mai" L'esecutivo ha ottenuto 158 voti a favore. Contrari 122 senatori. Il testo torna ora alla Camera in terza lettura

23:32 - Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul decreto legge Lavoro. A Palazzo Madama i sì sono stati 158 mentre i no 122. Nessuno astenuto. Il testo torna ora alla Camera in terza lettura. Nel corso delle dichiarazioni di voto in Aula c'era stata bagarre a causa della protesta del Movimento 5 Stelle.

M5S protesta in Aula - Protesta del Movimento 5 Stelle in Aula al Senato nel corso delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al dl Lavoro. I senatori grillini hanno indossato magliette con la scritta "Schiavi mai" occupando i banchi. "Oggi - dice la senatrice M5S Nunzia Catalfo - non ci muoviamo e ci dovrete portare via con la forza".



Calderoli ironico: avete ritrovato le chiavi? -"Ho visto che avete ritrovato le chiavi", ha commentato il presidente dell'Assemblea di Palazzo Madama, Roberto Calderoli, facendo riferimento ai grillini che si erano incatenati in Aula. Dopo la protesta infatti sono riprese regolarmente le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto legge con Forza Italia.