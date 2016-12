18 gennaio 2014 Incontro Berlusconi-Renzi, fischi

e lancio di uova dai manifestanti Al suo arrivo, Berlusconi è stato accolto da diversi manifestanti che hanno iniziato a gridare "vergogna, vergogna" tirando uova contro l'auto del Cavaliere. Contestato anche Renzi

19:50 - Momenti di tensione nella sede del Pd di via del Nazareno, a Roma, per l'incontro tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, per discutere della riforma della legge elettorale. Al suo arrivo, Berlusconi è stato accolto da diversi manifestanti che hanno iniziato a gridare "vergogna, vergogna" e hanno lanciato delle uova contro la sua auto. Contestato dai suoi anche Renzi.

All'incontro erano presenti anche Gianni Letta e il portavoce della segreteria del Partito democratico, Lorenzo Guerini. Non c'erano solo contestatori dell'incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi in strada ai piedi della sede nazionale del Pd, ma anche cittadini convinti che quella del sindaco di Firenze sia stata la scelta giusta. "Io non ero un elettore del Pd - spiega un giovane - ma da oggi lo diventerò, perché oggi ho visto tutta l'intelligenza di voler fare una riforma. In 20 anni nessuno c'è riuscito. Nel bene o nel male - prosegue l'uomo - Berlusconi rappresenta una parte d'Italia. Con qualcuno la riforma dobbiamo farla, non possiamo farcela da soli".