Berlusconi: "Forza Italia sostenga le riforme istituzionali"

12:08 - "Sostenere convintamente le riforme istituzionali, dal Senato alla legge elettorale fino al titolo V della Costituzione". E' l'appello lanciato da Silvio Berlusconi ai parlamentari di Forza Italia. Il leader del partito, però, chiarisce: "Il nostro dialogo con la maggioranza è limitato al solo tema delle riforme. Restiamo infatti all'opposizione non condividendo la politica economica e la politica sulla giustizia del governo".

"Ribadisco - dice ancora Berlusconi - che il nostro dialogo con le forze che compongono l'attuale maggioranza di governo è limitato al solo tema delle riforme istituzionali. Forza Italia resta infatti convintamente all'opposizione non condividendo la politica economica e la politica sulla giustizia sino ad ora messe in atto da questo esecutivo".



Da vent'anni - prosegue la nota - ci impegniamo in solitudine per dare al nostro Paese istituzioni che garantiscano democrazia, efficienza e governabilità. Per la prima volta (ma meglio tardi che mai) riscontriamo la volontà di altre forze politiche di concorrere davvero a quel percorso di riforme che abbiamo lungamente auspicato. Per tali motivi, ho invitato ed invito i nostri deputati e i nostri senatori a sostenere convintamente questo percorso, a cominciare dalla riforma che riguarda il Senato, che sarà seguita dalla discussione e approvazione della nuova legge elettorale e dalla riforma del Titolo V".



"Nel lungo cammino che ancora ci attende per modernizzare il nostro assetto istituzionale, avremo modo di affrontare insieme queste riforme, di migliorarle e di ampliarne, ove possibile, gli ambiti e gli obiettivi", conclude Berlusconi.