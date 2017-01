Victoria Silvstedt in sexy bikini insegue l'estate

12:19 - Dal mare della Costa Azzurro all'Oceano di Miami, Victoria Silvstedt ne ha fatta di strada per rimettersi in costume. Coperta da un micro bikini rosa la showgirl svedese mette in mostra tutto il suo fascino in riva al mare mentre conversa al cellulare e finge indifferenza di fronte alla presenza dei paparazzi.

Petto in fuori, pancia in dentro e mani tra i capelli. Victoria, sempre in splendida forma, sembra una sirena riemersa dalle acque. La sua prova costume non delude mai, forse perché la modella è sempre super attenta all'alimentazione e alla forma fisica. Non a caso su Instagram posta scatti in cui posa davanti a vassoi di frutta fresca e fa tanta ginnastica... ovviamente in riva al mare.



A quanto pare la showgirl non ama le temperature basse e gli abiti invernali. Ma se solo un giorno avesse voglia voglia di indossare un capo invernale le basterà inseguire l'inverno... proprio come insegue l'estate.