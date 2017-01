Victoria's Secret, addio agli Angeli biondi Doutzen Kroes e Karlie Kloss

11:05 - Victoria's Secret paga poco? Sarà questo il motivo che ha spinto oltre a Doutzen Kroes anche Karlie Kloss a lasciare il ruolo di Angelo biondo per il noto brand di lingerie? Delle otto affascinanti modelle, due hanno dato forfait nelle ultime settimane. Pare che abbiano lamentato una paga troppo bassa, rispetto alle colleghe Alessandra Ambrosio e Adriana Lima.

Così dopo Miranda Kerr, altre due bellissime si svestono dei completini paradisiaci e trovano altre occupazioni. La Kloss, che è anche volto L'Oreal, ha deciso di tornare a studiare facendo così contento il fidanzato che poco avrebbe gradito le passerelle sexy. E, pochi giorni dopo, l'avrebbe seguita anche l'Angelo biondo Kroes, dopo sei anni di splendide sfilate in biancheria intima.



"I soldi non sono più quelli di una volta - ha detto una fonte a Page Six -. I vecchi contratti erano in termini di milioni ora in centinaia di migliaia di dollari". Sembra inoltre che la causa per gli stipendi più bassi siano una conseguenza dell'aumento del numero di Angeli che da quattro sono passati ad otto. Ora restano due posti vacanti, gli aspiranti Angeli possono ben sperare...