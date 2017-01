Veronica Maya "debutta" senza il reggiseno

11:15 - Abito di raso attillato, niente biancheria intima e tanti baci appassionati al marito. Veronica Maya ha presentato il Gran Ballo Viennese che si è tenuto all'Acquario romano. Elegante e raggiante la conduttrice ha indossato un vestito da gran soirée color champagne che evidenziava le sue curve. Niente reggiseno e capezzoli in vista per Veronica, avvinghiata a Marco.

Un mix di prestigio, mondanità e glamour per l'edizione romana del gran ballo che ha visto una sfavillante Veronica Maya condurre la manifestazione con grande sex appeal. Un look azzeccato quello scelto per la conduttrice che ha sfoggiato il suo fisico sinuoso stretto nell'abito che lasciava intravedere il seno nudo.