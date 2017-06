Paris Jackson: "Essere nudi riconcilia con il mondo"

“Essere nudo è parte di ciò che ci rende umani. Per me aiuta a sentirmi più connessa a Madre Natura. Il nudismo esprime libertà, fa sentire in forma, è definito una filosofia” scrive in un lungo post Paris Jackson che pubblica uno scatto in bianco e nero in topless bellissimo.



La modella dice che quando fa giardinaggio è quasi sempre nuda: “E' bellissimo e non c'è alcuna malizia. Il corpo umano è una cosa bella e non importa quali difetti hai, siano essi cicatrici o peso eccessivo, smagliature, lentiggini, qualunque cosa, è bello e devi esprimerti comunque e sentirti a tuo agio. Se questo mio pensiero fa arrabbiare alcuni di voi, capisco e vi incoraggio a non seguirmi più, ma non posso scusarmi per questo in nessun modo. Ognuno ha le proprie idee. Non sempre siamo d'accordo su tutto e questo va bene. Ma siamo tutti umani e apprezzare le cose che altre persone fanno per sentirsi umani ci aiuta a sentirci connessi. Come può essere una cosa negativa?”.