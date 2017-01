Nicole Minetti, un bella vita presa... di petto!

Sexy dj di notte, in giro da una disco all'altra nelle capitali del divertimento e super sexy di giorno, sempre in bikini in ogni stagione. A Nicole Minetti le cose vanno davvero bene. E le prove sono gli scatti social che la bella ex consigliera condivide dal suo buen retiro di Ibiza: curve esplosive in bella vista. Da quando ha lasciato l'Italia l'ex igienista prende la vita proprio... di petto ed è una vera "esplosione" di forme!