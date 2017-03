Max Biaggi e Bianca Atzei a Milano: ecco la famiglia allargata

Pochi giorni fa la Atzei ha festeggiato 30 anni: lei e Max si sono scambiati tenere dediche e messaggi d'amore. Bianca nel giorno del suo trentesimo compleanno ha scritto: “Oggi mi sono svegliata così, con qualche ruga in più, un segno per ogni volta che ho sofferto o gridato di felicità. Questa sono io oggi a 30 anni con la consapevolezza di una Donna che se ne frega di dover apparire f... in una foto ma felice di compiere le sue trenta primavere con il suo Mondo fermo e perfetto... Buon compleanno a chi come me ha le palle, si diverte e si prende in giro ma si ricorda che si vive solo il tempo in cui si ama. Grazie di cuore a tutti”. E poi ancora a commento di una foto con Biaggi: “Sono felice di compiere i miei 30 anni con te al mio fianco... #oraesistisolotu #30anni#tiamo @maxbiaggiofficial”. Il motociclista ha replicato social: “Auguri Amor mio 30 anni e 1 giorno e sei sempre un #unicaerara”.



La coppia ha festeggiato il compleanno di Bianca in una balera con tanti amici. La Atzei felice ha scritto su Instagram: “E poi ci siamo noi che per amarsi non per forza servono tante parole, delle volte basta guardarsi ... "Che gran voglia di ballare fino a notte profondissima".