Matteo Salvini-Elisa Isoardi, l'idillio è servito... a tavola

Lui la fa sorridere, la guarda negli occhi, le siede accanto e... la bacia. Matteo Salvini e Elisa Isoardi non si nascondono più e negli scatti di Diva e Donna eccoli insieme in un locale romano di Trastevere, felici e innamorati. Si frequentano da mesi ormai, ma è la prima volta che "scelgono" di mostrarsi senza remore: "Valevamo conoscerci prima in maniera privata", racconta la conduttrice.

La serata "speciale", come la definisce la Isaordi, alla quale lei e Salvini siedono uno a fianco all'altro tra sorrisi e baci, è quella organizzata dal leader della Lega Nord per brindare all'uscita del suo libro (Secondo Matteo, follia e coraggio per cambiare il Paese"). "Sono stata la prima a leggere il suo libro, quando ancora era una bozza: Matteo è riuscito a raccontarsi senza riserve. Emerge quella sensibilità che conosco bene io e che a volte non viene fuori per il suo carattere istintivo". Così Elisa parla per la prima volta del fidanzato Matteo, con cui fa coppia da qualche mese: "Matteo si scioglie, diventa incontenibile e tenero quando gioca con il mio cagnolino Zen (da cui lei è insperabile, ndr). Lui ama tantissimo gli animali", dice la conduttrice, che ammette : "Ora ci stiamo facendo conoscere anche al di fuori dei contesti privati. Nascondersi non fa parte del mio carattere".