Mario Balotelli dorme accanto alla sua Pia

12:48 - Alla fine ha vinto lei, la piccola Pia, 2 anni appena compiuti. Mario Balotelli non ha saputo resisterle. L'enfant terrible del calcio, re degli eccessi e delle trasgressioni, ha deposto le armi. Eccolo dormire accanto alla piccola in un tenero scatto postato su Instagram. Dopo la lunga bagarre legale per il riconoscimento della figlia, l'istinto paterno ha avuto la meglio. Balo cinguetta solo un cuoricino, non servono parole. Ha vinto l'amore.

Ci sono voluti quasi due anni... di polemiche, ripicche, rancori e tanto gossip. Tra Mario Balotelli e Raffaella Fico non è andata proprio come sarebbe stato bello che andasse, dopo la nascita di Pia, il 5 dicembre 2012. Un'estenuante battaglia legale per il riconoscimento, tra test del Dna e dichiarazioni al vetriolo. Poi finalmente la fine.

Oggi le cose sono diverse. L'attaccante del Liverpool è ufficialmente e a tutti gli effetti il papà naturale della piccola Pia. Da poco l'ex gieffina, attualmente fidanzata con Gianluca Tozzi, SuperMario, attualmente single e la bambina sono stati immortalati in Inghilterra, insieme, al ristorante, come una vera famiglia. Qualche settimana fa Balo aveva postato uno scatto di Pia da dietro davanti allo schermo della televisione che proiettava un cartone per bambini Peppa Pig.

Adesso questa foto, mentre padre figlia dormono insieme, lei con il braccino attorno al collo di lui. Il miglior gol della carriera di Mario Balotelli.