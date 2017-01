Luca Argentero - Cristina Marino, kamasutra in alto mare

E' appena sbarcato a Napoli per il ciak, ma qualche giorno fa in vacanza Luca Argentero ha regalato il suo siparietto più bollente dell'estate in barca con la fidanzata Cristina Marino. La coppia al largo di Capri si è lasciata andare ad una sorta di kamasutra d'alto mare, sotto gli occhi indiscreti dei flash del settimanale Chi.

Archiviato il capitolo Myriam Catania, di cui ha detto: “Ci vuole tanto amore per separarsi... perché nella vita c'è una sola colpa: non essere felici”, Argentero si gode il nuovo amore con Cristina, bella, affascinante e terribilmente sensuale. La coppia ha preso a noleggio una barca per potersi crogiolare al sole e scambiarsi effusioni senza limiti.



I bollenti spiriti vengono puntualmente paparazzati tra baci infiniti di Cristina a Luca fin sotto la cinta a tuffi di coppia, abbracci, labbra che si sfiorano e pelle nuda che si accarezza. I due si sono conosciuti un anno fa sul set di “Vacanze ai Caraibi” e da allora la loro relazione è andata via via rinforzandosi.