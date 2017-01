Loredana Lecciso, ecco la sua denuncia social

Loredana Lecciso denuncia chi insulta sui social. “Sono per la libertà d'espressione, ma i social sono tanto belli quanto pericolosi” dice a Tgcom24. “Da anni subisco attacchi pubblici attraverso vari social network (Facebook Twitter), altamente lesivi della mia persona, nonostante ciò non ho mai voluto procedere per evitare il clamore di eventuali denunce da me sporte, ora basta”.

“Ho un bel rapporto con i social, sono molto utili, ma anche tanto pericolosi e delicati – continua la Lecciso - Essendo adesso, i miei due figli minori (avuti dal mio compagno Albano Carrisi) giunti in età adolescenziale, e potendo subire conseguenze psicologiche leggendo varie offese gratuite, non sono più disposta a tollerare tali comportamenti”. La Lecciso infatti si è recata presso la Procura della Repubblica di Brindisi per sporgere regolare denuncia contro coloro che hanno agito sui vari account per postare commenti negativi.



“Voglio precisare per evitare qualsiasi speculazione mediatica - diffido oltretutto chiunque a farlo - che sono convinta che i titolari dei profili in questione siano sicuramente estranei ai fatti e probabilmente inconsapevoli del contenuto altamente lesivo di tali commenti - ha aggiunto Loredana - Oltretutto sono certa che da genitori avrebbero agito nello stesso identico modo adottando anche loro , ahimè, questo accorgimento”.