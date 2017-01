3 aprile 2015 Laura Chiatti: a due mesi dal parto, pancia piatta grazie alla palestra Intanto Marco Bocci fa il mammo con Enea, biberon e coccole per le vie di Roma Tweet google 0 Invia ad un amico

09:40 - Pancia piatta e forma smagliante per Laura Chiatti, che ad appena due mesi dal parto sfoggia su Instagram un fisico perfetto. E mentre la bella attrice va in palestra Marco Bocci fa il tenero mammo con il piccolo Enea in braccio, lo coccola, gli dà il biberon e lo porta a passeggio, come mostrano gli scatti del settimanale Chi, orgoglioso del suo bellissimo erede.

I due attori sono diventati genitori a gennaio, e da allora i paparazzi gli sono alle calcagna per immortalarli insieme in formato "happy family". Ma Laura e Marco passano la maggior parte del loro tempo con il piccolo Enea a Perugia, ben "nascosti" da flash e telecamere.



Solo quando tornano a Roma i fotografi si possono sbizzarrire, come hanno fatto a più riprese durante una passeggiata dell'attore con Enea, prima nel passeggino e poi tra le braccia del suo papà, qualche giorno fa. La Chiatti, dal canto suo, posta sui social i completini del piccolo sferruzzati a maglia di propria mano, e scatti di Enea, attenta a non mostrare il volto del bebè. Poi eccola invece in un ultimo scatto in cui mostra orgogliosa il ventre piattissimo post partum: "Palestra" cinguetta felice l'attrice.