Laura Boldrini, una onorevole in bikini

Laura Boldrini come Ursula Andress in 007 Licenza di uccidere. La presidente della Camera dei deputati si permette la sua "licenza personale" e si toglie gli abiti formali per mettersi in libertà su una spiaggia, guarda caso, di uno dei luoghi più "caldi" del momento: la Grecia. Eccola immortalata dal settimanale Chi in una versione davvero inedita, due pezzi e maschera da snorkeling in mano.