la settimana delle stelle

Follemente innamorata del suo Alessandro Moggi, Raffaella Fico confessa sulle pagine di Chi di sentirsi pronta ad allargare la famiglia. Anche Belen e Iannone, in vacanza a Merano, tra escursioni in mountain bike e terme, gridano il loro amore. Primi scatti social per Federica Nargi, Alessando Matri e la loro piccola Sofia nata il 26 settembre. Cicogne in volo potrebbero invece atterrare in casa di Gigi Buffon e di Kim Rossi Stuart: pancini sospetti per Ilaria D'Amico e Ilaria Spada. Ecco tutto quello che vi siete persi in sette giorni di gossip...