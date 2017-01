Kim Kardashian mostra il pancino, Khloe il lato B prosperoso

"Khloe was always so hesitant about doing a sexy shoot just out of fear but she conquered her fears & went for it!!! I'm so proud of her!!!" cinguetta Kim, dichiarandosi "orgogliosa" della sorella Khloe, che ha finalmente superato la sua "paura" di posare per un servizio hot.



"I have to shout out and thank my incredibly supportive sister @kimkardashian for forcing me to do this complex shoot! I have been procrastinating it because I was too scared to do the shoot! But Kimberly made me and had more confidence in me then I had myself!! I love you Keeks!", le fa eco su Instagram Khloe ringraziando la sorella maggiore per averla incoraggiata a posare per il servizio bollente.



E intanto la signora West mostra finalmente il suo pancino. A dicembre la socialite e regina dei reality televisivi diventerà mamma del suo secondo bebè, un maschietto pare. Smessi fino ad allora, per ovvi motivi, gli abiti della femme fatale tutta seduzione e curve in vista, Kim cede così il posto alla sorellina. Classe 1984 e forme altrettanto generose e prorompenti come quelle della sorella maggiore, la piccola Kardashian posa per Complex, schiena incurvata e sedere in fuori, un fondoschiena che fa concorrenza a quello di Kim. L'ambientazione è quella da "Million Dollar Baby", palestra malfamata e "dirty" e allenamenti bollenti per una super sexy Karadashian Junior.