Kim Kardashian è tornata, più esplosiva che mai

Il look è sempre quello, "alla Kardashian", ovvero tuta aderentissima e décolleté super esplosivo in bella vista. Kim Kardashian è tornata a mostrarsi in pubblico a due mesi dalla nascita del secondo bebè, Saint . Ed è più prosperosa che mai. Ma guai a chi scrive che è riapparsa dopo un "esilio-dieta"!

I maligni infatti non hanno perso tempo e hanno commentato con giudizi al vetriolo sul suo look "poco adatto ad un post parto", l'apparizione a New York della reginetta dei reality, che ha accompagnato il marito Kanye West alla sfilata del suo marchio, durante la Fashion Week. Lei non si scompone, come ha sempre fatto. E a chi definisce il suo periodo "lontano dai riflettori" come di un "esilio-dieta" risponde sui social di non essersi imposta nessun esilio, ma di aver trascorso semplicemente del tempo con la sua famiglia e i suoi bambini. In quanto alla dieta, a quella sicuramente si è sottoposta aggiornando i suoi follower, giorno dopo giorno dei risultati ottenuti. A metà gennaio era e meno 14 chili dal parto (31 pare i chili totali da perdere) A vederla però, inguainata e strizzata nel suo tutino da modella, con tutte le curve che esplodono viene da dire che... c'è ancora da lavorare un po'.