Jessica Alba, complimenti al lato B!

11:28 - Jessica Alba medita di fronte al mare e i fan del suo social meditano di fronte a tanta bellezza. L'attrice hollywoodiana, in Thailandia per lavoro, si concede, tra yoga e sole, un po' di relax immersa nella natura incontaminata. In bikini, mentre è intenta a scrutare l'orizzonte, mostra un lato B appena coperto dallo slip a dir poco perfetto e delle gambe color ambra super toniche.

Felicemente sposata e madre di due figli, Jessica Alba, a 34 anni è in splendida forma. Sempre in giro per il mondo, tra impegni di lavoro e vacanze in famiglia, sfoggia una linea impeccabile. Basti dare una sbirciata nel suo social per capire lo stile di vita dell'attrice, sano ed equilibrato... senza rinunciare ad una pina colada in compagnia di amici.



E proprio in Thailandia, in un paradiso terrestre, la Dark Angel sfoggia tutta la sua sensualità in costume. Prima fa yoga a gambe incrociate e poi, in piedi vicino a una staccionata, si lascia immortalare da dietro, mentre lei si gode il panorama mozzafiato. Per fortuna il suo "altruismo" le permette di regalare anche ai fan il suo spettacolo della natura.