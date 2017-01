In topless a cinquant'anni: indovina chi è l'attrice

Elegante e sexy come tanti anni fa. Elizabeth Hurley, occhi magnetici, fisico da sballo e 51 anni compiuti. Per anni donna immagine di un'importante azienda cosmetica, si occupa da tempo di prodotti biologici coltivati direttamente nelle terre di sua proprietà. Che siano questi i suoi segreti di bellezza? Su Instagram posta un'immagine in cui prende il sole in topless e poco importa se tiene stretta a sé la maglia gialla per coprire il seno perché quel che lascia scoperto è comunque un bel regalo per chi la ammira.